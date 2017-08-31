95047

"BORGHI D'ITALIA" RUBRICA DI UNO MATTINA ESTATE A SANTA MARIA DI LICODIA - VIDEO

31 agosto 2017 08:37
"BORGHI D'ITALIA" RUBRICA DI UNO MATTINA ESTATE A SANTA MARIA DI LICODIA - VIDEO -
La città di Santa Maria di Licodia, è stata protagonista ieri mattina nella rubrica "borghi d'Italia", all'interno del programma di RAI 1, "Uno mattina estate".

Giorno 6 Settembre sarà trasmesso il servizio di Paternò

https://youtu.be/_U_tgqnaJn4

Il tutto con il coordinamento di produttore Giancarlo Santanocito, che ha voluto risaltare le peculiarità del nostro territorio.

 

