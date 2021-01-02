BOTTI DI CAPODANNO, PATERNESE FERITO AD UNA MANO RICOVERATO AL CANNIZZARO

A causa dei 'botti' di Capodanno nell'ospedale Cannizzaro è ricoverato un 73enne di Paternò per una ferita alla mano sinistra. Mentre un 25enne di Catania è stato medicato al volto al pronto soccorso...

Un bambino di 8 anni ha perduto due dita della mano sinistra per l'esplosione di un petardo che aveva trovato per terra ieri sera a Catania. Il piccolo è stato portato nell'ospedale Cannizzaro dove è stato sottoposto ad un intervento d'urgenza dall'equipe medica del reparto di Chirurgia plastica diretto dal professore Rosario Perrotta.Il bambino è stato ricoverato nel reparto di Pediatria, dove proseguirà la degenza e il trattamento post-operatorio. Le condizioni generali sono buone.