Botti di fine anno, l’iniziativa dei Vigili del Fuoco per Cristo: “Proteggiamo bambini e animali”

Anche quest’anno diverse organizzazioni e associazioni cristiane rinnovano la campagna di prevenzione contro l’uso improprio dei botti e dei petardi di fine anno, invitando cittadini e famiglie a vivere il Capodanno all’insegna della responsabilità e della sicurezza.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare sull’uso corretto e consapevole dei fuochi pirotecnici, ponendo l’attenzione sui rischi spesso sottovalutati che ogni anno, purtroppo, portano a incidenti anche gravi, con feriti e conseguenze permanenti.

Secondo quanto ribadiscono le associazioni promotrici, la tutela di bambini e animali deve essere la priorità assoluta. I più piccoli sono i soggetti maggiormente esposti ai pericoli, mentre cani e altri animali domestici subiscono forti stati di stress e panico a causa dei forti boati.

Un ruolo fondamentale spetta agli adulti, chiamati ad assumersi una responsabilità diretta e concreta, adottando tutte le accortezze necessarie per evitare episodi spiacevoli già registrati negli anni passati.

Tra le principali raccomandazioni:

mantenere distanze di sicurezza adeguate;

adeguate; evitare l’uso di botti in presenza di bambini;

proteggere mani, occhi e viso ;

; non utilizzare prodotti non certificati o manomessi;

evitare assolutamente l’accensione in luoghi affollati o ristretti.

Le associazioni ricordano che un momento di festa non deve mai trasformarsi in un’emergenza sanitaria o in un dramma evitabile.

A sostegno della campagna è stata diffusa anche una check list di sicurezza, allegata all’iniziativa, pensata per fornire indicazioni chiare e immediate da visionare prima dell’utilizzo di qualsiasi materiale pirotecnico.

L’appello arriva da Vigili del Fuoco per Cristo Italia e dall’Associazione Militare Cristiana Italia, impegnate da anni in attività di prevenzione, sensibilizzazione e tutela della vita.

Un invito chiaro a salutare il nuovo anno con responsabilità, rispetto e attenzione, per un Capodanno davvero sicuro per tutti.