BRESCIA: BAMBINA DI 2 ANNI GRAVISSIMA: AZZANNATA DAL CANE DEI NONNI

Una bambina di un anno e 10 mesi è stata azzannata alla testa da un cane. Il drammatico fatto è accaduto a Cividate Camuno, in Valle Camonica, nel Bresciano. La bimba stava giocando all'aperto, nel gi...

Una bambina di un anno e 10 mesi è stata azzannata alla testa da un cane. Il drammatico fatto è accaduto a Cividate Camuno, in Valle Camonica, nel Bresciano. La bimba stava giocando all'aperto, nel giardino della casa dei nonni, quando è stata aggredita dal cane di razza boxer, di proprietà degli stessi nonni.

La piccola è stata morsa alla testa dall'animale. Immediati i soccorsi, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime ed è stata trasportata all'ospedale di Bergamo. Durante il trasferimento la bambina avrebbe accusato un arresto cardiaco.

Le condizioni della piccola risulterebbero molto gravi, per questo sono state definite disperate.