BRESCIA, MOGLIE UCCIDE IL MARITO A COLTELLATE DAVANTI AL FIGLIO 15ENNE

Un uomo di 59 anni è stato ucciso a coltellate dalla moglie ieri, 28 gennaio, a Nuvolento, in provincia di Brescia (Lombardia).

La vittima Romano Fagoni faceva l’operaio, è stato colpito dalla moglie Raffaella Ragnoli, casalinga 56enne, al culmine di un litigio tra i due coniugi. Stando alle prime informazioni disponibili, la coppia avrebbe avuto una lite verso l’ora di cena finché la donna avrebbe sferrato diverse coltellate alla gola del marito. Non si tratterebbe della prima volta che accade: già in passato sarebbero state presentate denunce per maltrattamenti e liti violente.

Ad allertare i soccorsi è stato il figlio di 15 anni che ha assistito alla scena. Nella notte, il pubblico ministero di turno ha disposto l’arresto per la 56enne.

Sul posto sono arrivate le autorità e il personale di soccorso del 118, ma giunti sul luogo non c’era già niente da fare.