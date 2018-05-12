BRINDISI: Indossa maglietta ‘pusher’ e ha davvero la droga, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un33enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefa...

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un33enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato a bordo della sua autovettura, mentre si aggirava per il centro della città.

Il forte odore acre tipico dell’hashish ha subito orientato gli investigatori che hanno fatto scattare la perquisizione che ha consentito di rinvenire lo stupefacente che trasportava nel portabagagli.

Si tratta di DE IACO Marco classe 1985 di Brindisi, l’uomo a bordo della sua autovettura una Alfa Romeo 147 nel tardo pomeriggio di ieri si aggirava per le strade della città, fermato dal personale operante, unico occupante del veicolo, ha mostrato subito segni di irrequietezza e nervosismo destando sospetti che si sono uniti all’odore acre tipico dell’hashish e della marijuana che promanava dal veicolo.

Sottoposto a perquisizione, nel portabagagli è stata rinvenuta una borsa termica contenente 350 grammi di marijuana suddivisa in varie buste di plastica nonché 138 grammi di hashish. Nel vano porta oggetti dell’abitacolo del veicolo, un bilancino elettronico di precisione e nelle tasche dei pantaloni la somma contante di 130 Euro in banconote di vario taglio.

È stato inoltre rinvenuto un dispenser con vari scomparti chiusi con cerniera zip all’interno dei quali erano custodite 19 dosi di hashish suddivise in varie pezzature pronte per l’attività di spaccio. Altro particolare sintomatico dell’illecita attività strutturata dall’arrestato, il rinvenimento di oltre 1.000 contenitori in cellophane con chiusura ermetica.

La seconda parte dell’attività con la perquisizione nel domicilio dell’arrestato, con l’ausilio di una unità cinofila della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Brindisi, non dava alcun esito.

L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato associato nella casa circondariale di Brindisi. Verrà inoltre deferito in stato di libertà per guida senza patente poiché mai conseguita.

