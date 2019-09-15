BROLO: FAMIGLIA DA RECORD, È NATO NICOLÒ IL BIMBO CON 13 NONNI

Un bambino davvero fortunato è nato a Brolo negli scorsi giorni.Appena nato, infatti, ha ben 13 nonni! Si tratta del piccolo Nicolò Bonfiglio, figlio di Francesco e Vera che ha quattro nonni, otto bis...

Appena nato, infatti, ha ben 13 nonni! Si tratta del piccolo Nicolò Bonfiglio, figlio di Francesco e Vera che ha quattro nonni, otto bisnonni ed una trisavola. Sono cinque le generazioni che intercorrono tra l’ultimo arrivato e la più anziana della famiglia, la trisavola Maria Ricciardello ovvero la bisnonna di papà Francesco, che di anni ne ha 95.

E come dimenticare gli zii, tantissimi, per quattro generazioni che di sicuro, c’è da scommetterci, non faranno mancare l’amore all’ultimo arrivato della numerosa famiglia. Tante generazioni, dai genitori, mamma Vera Marziano, 23 anni e papà, Francesco Bonfiglio, 28 anni, alla trisavola, anche lei pronta a dar una mano per cambiare pannolini e preparare poppate.

Alla grandissima famiglia, i nostri migliori auguri.