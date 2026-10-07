Bronte, 69enne scomparso ritrovato all’alba sul tetto: salvato dai Carabinieri

Ricerche per tutta la notte dopo l’allarme lanciato dalla figlia. Il 69enne è stato individuato all’alba su una casa rurale, messo in sicurezza dai Carabinieri e affidato al 118.

Momenti di apprensione per un uomo di 69 anni, del quale si erano perse le tracce dopo che si era recato nella propria abitazione in campagna.

La segnalazione ai Carabinieri è partita dalla figlia dell’anziano che, non vedendolo tornare a casa, ha presentato denuncia presso la Stazione Carabinieri di Bronte.

A seguito della scomparsa, sono state immediatamente diramate le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Catania, con il coinvolgimento anche dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle associazioni locali.

Le attività sono proseguite per tutta la notte, fino a quando, all’alba, l’uomo è stato individuato sul tetto di una casa rurale. Raggiunto dai militari dell’Arma, è stato fatto scendere e messo in sicurezza, quindi affidato alle cure del personale del 118, che lo ha successivamente trasportato presso il pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

L’esito positivo dell’intervento è stato reso possibile grazie al coordinamento dei diversi reparti dell’Arma impiegati nelle attività, in sinergia con la Centrale Operativa, che hanno consentito di individuare l’uomo e garantirne l’incolumità.