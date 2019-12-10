BRONTE: ARRIVANO LE FESTE E LE PROMOZIONI DI ARTE & CORNICI DI B. VENIA

Con l’arrivo delle feste, iniziano le promozioni da urlo, da Arte & Cornici di Biagio Venia, sito a Bronte in Piazza Aldo Moro 20. Il negozio idelae per trovare capezzali fatti a mano, dipinti su...

Con l’arrivo delle feste, iniziano le promozioni da urlo, da Arte & Cornici di Biagio Venia, sito a Bronte in Piazza Aldo Moro 20. Il negozio idelae per trovare capezzali fatti a mano, dipinti su tela, quadri d’autore, ritratti, specchiere anche su misura, e inoltre vasta scelta di cornici per quadri, diplomi e lauree, foto, serigrafie e stampe varie. Possibilità di realizzare tele con soggetti personalizzati e una vasta scelta di regali adatti a tutte le occasioni. In occasione delle imminenti feste Natalizie, Arte & Cornici, propone sconti a partire dal 15% sugli articoli presenti in negozio.

VI ASPETTIAMO INFO AL NUMERO 3496924387

MESSAGGIO PROMOZIONALE A CURA DEL VENDITORE