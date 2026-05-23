Bronte, beccata ubriaca alla guida: patente ritirata a una 23enne

Servizi straordinari dei Carabinieri nel territorio di Bronte: identificate 25 persone e controllati 15 veicoli.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dall’Arma dei Carabinieri etnea, finalizzati a rafforzare la prevenzione dei reati e, in particolare, a garantire la sicurezza degli utenti della strada attraverso una costante attività di vigilanza.

In tale contesto, i Carabinieri della locale Stazione, supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e dal personale della Radiomobile, hanno svolto un mirato servizio di prevenzione a tutela di tutti gli utenti della strada.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una 23enne residente a Maletto, per guida sotto l’influenza di alcool, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

La giovane è stata fermata mentre era alla guida della propria autovettura e sottoposta ad accertamento mediante etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,17 grammi per litro, ben oltre il limite consentito dalla normativa vigente. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, non solo la donna è stata denunciata, ma le è stata anche immediatamente ritirata la patente di guida per la successiva sospensione.

Grazie all’etilometro, i Carabinieri possono rilevare in modo rapido e affidabile la concentrazione di alcool presente nell’aria alveolare espirata dal conducente, valore che corrisponde al tasso alcolemico nel sangue.

Questo accertamento prevede due misurazioni effettuate a breve distanza di tempo, così da garantire la correttezza del risultato. La normativa prevede, per i conducenti ordinari, un limite massimo di 0,5 grammi per litro, mentre per neopatentati e conducenti professionali è previsto il divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Catania un ragazzo che, controllato, aveva in tasca 7,5 grammi di marijuana, per uso personale.

Complessivamente, il dispositivo ha consentito di identificare 25 persone e controllare 15 veicoli, contestando una violazione al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, con conseguente sanzione amministrativa pari a 866 euro.

I carabinieri hanno, infine, verificato che 2 persone sottoposte agli arresti domiciliari fossero regolarmente in casa, non riscontrando nulla di anomalo.