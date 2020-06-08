BRONTE: BECCATO CON LA DROGA IN AUTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno arrestato il 54enne Salvatore MAIO, del posto, perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nel...

Nel corso di un posto di controllo effettuato sulla SS.284 nel comune di Bronte, teso a garantire il rispetto del codice della strada da parte degli utenti, i militari hanno imposto l’alt al conducente di una Opel Corsa il quale, sin da subito, ha evidenziato nervosismo e preoccupazione per l’operato dei carabinieri.

Tale comportamento è stato ben presto compreso dai militari i quali, in un’intercapedine realizzata nella parte posteriore dell’autovettura, hanno rinvenuto una busta contenente 120 grammi di marijuana.

Ovvia pertanto l’estensione della perquisizione anche nell’abitazione dell’uomo che, effettivamente, ha confermato i preliminari sospetti dei militari che hanno trovato due piante di cannabis indica di circa 50 centimetri d’altezza, nonché un bilancino di precisione ed il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi per lo spaccio al minuto.

L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.