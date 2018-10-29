BRONTE: CADE CON LA BICI E SI FERISCE ALL’ADDOME CON LO STERZO

E’ ricoverato e tenuto sotto stretta osservazione il 25 enne adranita, vittima di un incidente in bicicletta avvenuto ieri in tarda mattinata lungo la pista altomontana che da Piano dei Grilli porta a...

E’ ricoverato e tenuto sotto stretta osservazione il 25 enne adranita, vittima di un incidente in bicicletta avvenuto ieri in tarda mattinata lungo la pista altomontana che da Piano dei Grilli porta a case Zampini, in territorio di Bronte. Il giovane, in compagnia di altri ciclisti, era partito per una escursione sull’Etna. Poco prima di mezzogiorno, forse per un ostacolo non visto, è caduto rovinosamente, procurandosi con lo sterzo della bici un trauma all’addome e accusando subito problemi. I suoi amici hanno lanciato l’allarme attraverso il numero unico 112. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono stati inviati l’ambulanza del 118 di Bronte, una pattuglia del Corpo Forestale di Bronte e una squadra dei Vigili del Fuoco di Maletto. Non è stato facile raggiungere il ferito. L’ambulanza, per le condizioni della strada, è rimasta a Piano dei Grilli, mentre medico e soccorritori, sono stati caricati sui fuoristrada della Forestale e dei Vigili del Fuoco per arrivare a Case Zampini. Qui il giovane è stato soccorso e stabilizzato, ma le conseguenze del trauma all’addome hanno richiesto il trasferimento verso una struttura di primo livello. Così, dopo essere stato trasportato con i fuoristrada fino all’ambulanza, il ciclista è stato preso in carico dall’elisoccorso di stanza al Cannizzaro, che ha raggiunto Bronte ed è atterrato nella pista presso la Misericordia. Il giovane è poi stato sottoposto a vari esami, che fortunatamente non hanno evidenziato particolari problemi. Per precauzione, però, è rimasto in osservazione al Cannizzaro. R.P Fonte “La Sicilia” del 29-10-2018