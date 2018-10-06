BRONTE: CENA A BASE DI CANAPA SATIVA, RICOVERATE 6 PERSONE PER INTOSSICAZIONE

Seii persone, tre uomini e tre donne, sono state ricoverate d’urgenza all’Ospedale “Prestianni” di Bronte perché accusavano sintomi da grave intossicazione, quali dolori addominali, torpore agli arti...

Seii persone, tre uomini e tre donne, sono state ricoverate d’urgenza all’Ospedale “Prestianni” di Bronte perché accusavano sintomi da grave intossicazione, quali dolori addominali, torpore agli arti superiori ed inferiori e difficoltà nel deambulare.

Dalla prima anamnesi dei medici, è risultato che i sei avevano cenato insieme con alimenti preparati in casa utilizzando, tra gli ingredienti, infiorescenze e foglie di canapa sativa.

I Carabinieri della locale Stazione, intervenuti per approfondire la causa della grave intossicazione che aveva colpito le sei persone e, in accordo con l’Autorità Giudiziaria, hanno posto sotto sequestro sia il cibo preparato che gli oltre 500 grammi di canapa sativa (tra infiorescenze e

sostanza tritata), che, come disposto dal magistrato titolare dell’indagine, nei prossimi giorni sarà esaminata dai Carabinieri del L.A.S.S. del Comando Provinciale di Catania al fine di stabilire l’esatta qualità e il grado di tossicità.