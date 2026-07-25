Bronte, controlli dei Carabinieri in due locali: nessuna irregolarità riscontrata

Le ispezioni, effettuate nell'ambito della campagna estiva di vigilanza nel settore turistico-alberghiero, hanno confermato il rispetto delle norme sulla sicurezza e la regolarità dei lavoratori

È inserito nell'ambito della campagna di vigilanza straordinaria nel settore turistico-alberghiero il controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Bronte presso due attività di somministrazione di alimenti e bevande del posto.

Coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, hanno effettuato un primo accesso ispettivo finalizzato a verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti di impiego e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Durante il controllo non è emersa alcuna irregolarità per l'attività commerciale gestita da un 44enne del posto, che ha impiegato regolarmente il lavoratore trovato presente in azienda al momento dell'accesso.

Al termine della seconda ispezione, effettuata presso un'attività gestita da un 34enne del posto, non sono state riscontrate irregolarità. Regolarmente assunti anche i tre lavoratori controllati.

Tali ispezioni sono di particolare rilievo, soprattutto durante la stagione estiva, quando l'incremento delle presenze turistiche comporta un maggiore ricorso alla manodopera e, di conseguenza, un più elevato rischio di fenomeni di lavoro sommerso e di violazioni delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.