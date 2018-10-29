BRONTE: CONTROLLI DI CARABINIERI E ASP: DENUNCIATI I TITOLARI DI UNA BIRRERIA E DUE PUB

I Carabinieri della stazione di Bronte, coadiuvati da personale dell’Asp di Adrano e Bronte, nel fine settimana, hanno effettuato diversi controlli agli esercizi pubblici attivi nel territorio di comp...

I Carabinieri della stazione di Bronte, coadiuvati da personale dell’Asp di Adrano e Bronte, nel fine settimana, hanno effettuato diversi controlli agli esercizi pubblici attivi nel territorio di competenza, ottenendo i seguenti risultati:

Denunciato il titolare di una birreria per assenza della segnaletica di sicurezza agli ingressi del locale e per le cassette di pronto soccorso e spogliatoio dei dipendenti non conformi alle norme di legge. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per oltre 6mila euro per le scarse condizioni igienico-sanitarie di alcuni ambienti dell’esercizio, nonché per la mancata esposizione delle tabelle di informazione per il tasso alcolemico dei prodotti commercializzati.

Denunciata la titolare di un pub perché il locale era sprovvisto di luce d’emergenza, delle cassette di pronto soccorso, dei dispositivi antiscivolo sugli scalini e della manutenzione periodica degli estintori. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 8mila euro per le scarse condizioni igienico-sanitarie dei servizi igienici, privi di aria, luce naturale e sprovvisti di areazione e inoltre per la non corretta compilazione del manuale di autocontrollo e la mancata esposizione delle tabelle di informazione per il tasso alcolemico dei prodotti commercializzati.

Denunciata la titolare di un altro pub perché il locale era sprovvisto di luce d’emergenza per cui sono state anche elevate sanzioni amministrative per circa 2mila euro.