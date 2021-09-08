BRONTE, DONNA UCCISA DA SUO MARITO PER STRADA

AGGIORNAMENTO Omicidio e tentato suicidio a Bronte, in via Boscia.A perdere la vita una donna di 45 anni, originaria di Noto, ma che ultimamente aveva avuto una relazione con un Brontese.Secondo una p...

AGGIORNAMENTO

Omicidio e tentato suicidio a Bronte, in via Boscia.

A perdere la vita una donna di 45 anni, originaria di Noto, ma che ultimamente aveva avuto una relazione con un Brontese.

Secondo una prima ricostruzione, la donna da qualche periodo aveva interrotto la relazione con l’uomo, ma stamane, intorno alle 10,30, era andata nella casa in cui vivevano, per riprendere alcune sue cose.

L’uomo, prima ha cercato di dissuaderla, poi ha afferrato un coltello colpendola alla gola fino a sgozzarla. Poi, ha tentato il suicidio conficcandosi il coltello nell’addome.

Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha subito capito che per la povera donna non c’era nulla da fare, e hanno immediatamente soccorso l’uomo, trasferito prima all’elipista, e poi in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è giunto con il coltello ancora conficcato.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Randazzo, coordinati dal capitano Nicolò Morandi, oltre a quelli della locale Stazione e al reparto Investigazioni scientifiche di Catania.

FLASH

Ancora un femminicidio, ancora una donna ammazzata dal compagno.

Una donna di circa 40 anni è stata accoltellata dal marito, il grave fatto di cronaca è successo nella tarda mattinata di oggi, 08 Settembre 2021 a Bronte in via Boscia.

Ancora non è chiara la dinamica che ha portato all'omicidio della donna, per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare l'aggressione gli è stata fatale.

Secondo le prime informazioni l'uomo ha tentato di ammazzarsi con la stessa arma, rimasto ferito in modo grave è stato soccorso è trasferito con l'ausilio dell'elisoccorso a Catania per le cure del caso.

Oggi era previsto l'atto formale di separazione fra i due coniugi.

Sul posto i Carabinieri che stanno indagando sull'accaduto

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO