Bronte, droga ceduta davanti casa, arrestato e condotto in carcere

Su disposizione della Procura di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale coercitiva, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti del cittadino extracomunitario ABBES Sofien (classe 1993) , in quanto in quanto gravemente indiziato, seppure in una fase che non ha ancora consentito l’intervento della difesa e l’instaurazione del contradditorio davanti al giudice e ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva , di avere posto in essere attività di spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito della zona del centro storico del Comune di Bronte.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine svolta dai Carabinieri della locale Stazione, congiuntamente a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo, mediante servizi di osservazione, svolti anche con l’ausilio di apparati di video ripresa, in esito al cui svolgimento è stato possibile acquisire una cospicua mole di elementi indiziari a carico del predetto.

In particolare, nei pressi della sua abitazione, i militari dell’Arma hanno potuto monitorare reiterati episodi di spaccio al medesimo attribuibili, avendo rivestito il ruolo di colui che avrebbe curato la cessione di droghe, dietro corrispettivo, in favore di coloro che a piedi o in auto raggiungevano la sua abitazione.

Dopo l’espletamento delle formalità di rito, il prevenuto è stato tradotto dai Carabinieri, presso la Casa circondariale di piazza Lanza per essere posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.