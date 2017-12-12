BRONTE E MANIACE: UN GRANDE SPETTACOLO AL TEATRO PER RICORDARE PIRANDELLO
A distanza di 150 anni Luigi Pirandello è ancora un protagonista del teatro italiano. Pertanto, in occasione dell’anniversario della nascita dell’autore siciliano, nasce l’idea di realizzare un proget...
A distanza di 150 anni Luigi Pirandello è ancora un protagonista del teatro italiano. Pertanto, in occasione dell’anniversario della nascita dell’autore siciliano, nasce l’idea di realizzare un progetto sperimentale finalizzato alla promozione turistica e alla valorizzazione dei siti UNESCO attraverso la programmazione di produzioni teatrali. In particolare nelle due giornate del 16 e del 17 dicembre 2017 nel teatro di Bronte e Maniace. è prevista la realizzazione di due delle più famose commedie dell’autore, quali «All’uscita» e «L’uomo dal fiore in bocca». Esse saranno alternate da vari interventi di artisti e attori di successo che intratterranno il pubblico e renderanno lo spettacolo più dinamico e interessante. Lo spettacolo è Patrocinato dall’assessorato al Turismo Regione Siciliana, dal comune di Bronte in convenzione con Taormina Arte, e dal comune di Maniace. Tra gli ospiti attori e registi di successo nazionale come Turi Amore, Turi Giuffrida, Nino Giuffrida e il gruppo popolare Kalamè.
La segreteria dell’evento è curata dell’associazione Animo Ergo Sum con la direzione artistica del dott. Giuseppe Passalacqua.I due spettacoli, come riportato nella locandina, si terranno sabato 16 dicembre, alle 18,30 al teatro Comunale di Bronte e domenica 17 dicembre, con inizio alle 18, presso l’Istituto Alberghiero “Falcone” di Maniace. L’INGRESSO E’ GRATUITO