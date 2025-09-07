Bronte, gran finale del M’Arricrio Music Fest: stasera concerto gratuito di Gianni Celeste

BRONTE (CT) – Dopo tre giorni di musica, street food e divertimento, cala questa sera – domenica 7 settembre 2025 – il sipario sul M’Arricrio Music Fest & StreetFood, l’evento che ha animato il qu...

BRONTE (CT) – Dopo tre giorni di musica, street food e divertimento, cala questa sera – domenica 7 settembre 2025 – il sipario sul M’Arricrio Music Fest & StreetFood, l’evento che ha animato il quartiere Sciarotta trasformandolo in un grande palcoscenico a cielo aperto.

A chiudere la rassegna sarà il tanto atteso concerto di Gianni Celeste, vera icona della musica neomelodica, che con la sua voce e i suoi successi intramontabili farà cantare e ballare il pubblico presente.

Accanto alla musica, spazio anche al Luna Park e ad una ricca area dedicata allo street food, con specialità tipiche siciliane e piatti provenienti da tutta Italia.

«Abbiamo voluto realizzare questo evento in contrada Sciarotta, per dimostrare che questo quartiere non è una periferia ma parte integrante della città – ha dichiarato Nunzio Grassia, presidente dell’associazione Avoteam –. Grazie al sostegno del Comune di Bronte e di tanti sponsor abbiamo creato un programma capace di coinvolgere tutti».

Il concerto di Gianni Celeste è gratuito e avrà luogo in piazza a Bronte, con inizio previsto in serata. Si consiglia di arrivare per tempo, anche per godere delle ultime ore dedicate allo street food e alle attrazioni.

Una chiusura in grande stile per un festival che ha saputo unire musica, cibo e socialità, diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate brontese