Bronte, grave incidente sulla SS 284: quattro feriti, tra loro anche un bambino
RONTE – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre 2025, lungo la Strada Statale 284 in territorio brontese, dove – per cause ancora in corso di accertamento – si è verificato un violento scontro tra due autovetture.
Il bilancio provvisorio, secondo le prime informazioni, è di quattro persone rimaste ferite, tra cui anche un bambino di tenera età. Le condizioni dei coinvolti non sono al momento note .
Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai malcapitati prima del trasporto in ospedale.
La carreggiata della superstrada risulta ancora bloccata nel tratto interessato dall’incidente, con conseguenti pesanti rallentamenti e disagi alla circolazione.
Le Forze dell’Ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.