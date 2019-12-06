BRONTE: GUIDA UBRIACO E PROVOCA UN INCIDENTE STRADALE CON FERITI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Adrano, sono intervenuti la scorsa notte sulla S.S. 284 in occasione di un incidente stradal...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Adrano, sono intervenuti la scorsa notte sulla S.S. 284 in occasione di un incidente stradale occorso tra una Lancia Y ed una Audi A3, rispettivamente con tre persone a bordo la prima ed il solo conducente la seconda.

I militari hanno provveduto a soccorrere i due feriti che, trasportati nell’ospedale di Biancavilla ed al Policlinico di Catania, hanno riportato entrambi una prognosi di 10 giorni, quindi hanno effettuato i rilievi di rito ed analizzato sulla scorta di essi la dinamica del sinistro.

Gli accertamenti, poi, hanno riguardato anche l’effettuazione del “test etilometro” a carico del conducente della Lancia Y, un giovane brontese di 23 anni, che hanno verificato un tasso alcolemico nel sangue pari a quasi tre volte il massimo consentito dalla legge, determinando così il previsto ritiro della patente di guida.

I feriti, dopo le medicazioni, sono stati dimessi dall’ospedale.