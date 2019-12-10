BRONTE: I CC LO SORPRENDONO MENTRE INCENDIA RIFIUTI PERICOLOSI, DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Maniace hanno denunciato un pregiudicato 31enne diBronte, poiché ritenuto responsabile di combustione illecita di rifiuti.Quella colonna di fumo nero ha attirato l’atte...

Quella colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione dei militari di pattuglia che recandosi in contrada Scalavecchia, agro del comune di Bronte, hanno scoperto una discarica a cielo aperto (per la maggior parte composta da materiale plastico e pneumatici usati) insistente anche nella porzione di terreno di proprietà del denunciato.

Rifiuti pericolosi che lo stesso stava cercando di smaltire, ovviamente senza alcun titolo autorizzativo, a mezzo fuoco generando un possibile inquinamento del terreno oltre che dell’aria.

Le fiamme sono state spente, mentre l’area, in attesa di bonifica, è stata posta sotto sequestro.