Dal 5 al 7 settembre 2025, Bronte sarà il palcoscenico di un evento straordinario: il M’Arricrio Music Fest & StreetFood. Tre giorni di pura energia, dove il quartiere Sciarotta sarà invaso dalla musica dal vivo, da piatti tipici irresistibili e dal divertimento del Luna Park, per un’esperienza unica adatta a tutti. L’intera area si trasformerà in un grande spazio a cielo aperto, pronto ad ospitare concerti coinvolgenti, street food da ogni angolo d’Italia e tantissime attrazioni per il divertimento di grandi e piccini. Tre giorni in cui la musica si fonde insieme ai sapori per intrattenere grandi e piccini, con un programma nato per accontentare tutti, dai giovani agli amanti degli anni 90’ fino ai tanti appassionati di musica neomelodica con Gianni Celeste. L’evento è organizzato dall’associazione Avoteam e da Città senza periferie, con il patrocinio del Comune di Bronte.

“Abbiamo voluto realizzare questo evento in contrada Sciarotta, proprio per dimostrare che questo quartiere non è una periferia, ma parte integrante della città, anzi una città nella città – dichiara Nunzio Grassia presidente dell’Avoteam (Associazione Volontari Territorio e Ambiente) – e pensiamo di avere allestito un ottimo programma grazie anche alla collaborazione del Comune di Bronte e al sostegno di numerosi sponsor che voglio ringraziare personalmente. Vi invito a venire a trovarci in un weekend pieno di eventi, e per gustare i tanti sapori dello street food.

Il Programma Musicale

Venerdì 5 settembre – Apertura con energia e ritmo

Shakalab – La band reggae/hip hop siciliana che ha conquistato il pubblico con il suo sound potente.

– La band reggae/hip hop siciliana che ha conquistato il pubblico con il suo sound potente. L’Elfo – Una delle icone del rap siciliano, con un DJ set di FunkyMan, per un mix irresistibile di flow e beat.

Sabato 6 settembre – Una notte tra revival e dance

Haiducii – L’icona internazionale degli anni 2000, famosa per la hit "Dragostea Din Tei".

– L’icona internazionale degli anni 2000, famosa per la hit "Dragostea Din Tei". DJ Caponetto – Con il format "Hits Mania 90", una vera e propria immersione nei successi dance degli anni '90.

– Con il format "Hits Mania 90", una vera e propria immersione nei successi dance degli anni '90. DJ set resident – Fino a tarda notte, per ballare senza sosta!

Domenica 7 settembre – Gran finale in stile siciliano

Gianni Celeste – La leggenda della musica neomelodica, amato dal pubblico che lo segue con passione.