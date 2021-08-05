BRONTE: IL PUNTO NASCITA APERTO GIORNO E NOTTE

“Il reparto è aperto e funzionante giorno e notte. Lo hanno confermato a me personalmente il direttore generale Maurizio Lanza e quello sanitario Antonino Rapisarda”. Così l’assessore alla Salute del...

“Il reparto è aperto e funzionante giorno e notte. Lo hanno confermato a me personalmente il direttore generale Maurizio Lanza e quello sanitario Antonino Rapisarda”. Così l’assessore alla Salute del Comune di Bronte, Angelica Prestianni, sul Punto nascita di Bronte, inaugurato lunedì pomeriggio.

“Lunedì sera, dopo la partecipata inaugurazione, non era possibile far nascere bambini perché era necessario provvedere alla sanificazione ed alla pulizia straordinaria del reparto.

Già questa mattina in ospedale sono nati due bambini e nel primo pomeriggio una signora era in fase di travaglio.

Il Punto nascita sarà attivo anche la notte perché il direttore Rapisarda, che conosce bene i problemi essendo un direttore di Ginecologia ed Ostetricia, ha già provveduto a garantire la presenza degli anestesisti e dei ginecologi”, conclude.

E sull’episodio interviene anche il sindaco Pino Firrarello: “Il decreto Balduzzi che va revocato. Mettendo in pratica l’idea degli ospedali riuniti, infatti, in passato è accaduto che qualche primario per colmare le lacune in altri ospedali, abbia sottratto personale da Bronte. Se dovesse ricapitare – conclude – ci rivolgeremo alla Magistratura”.