BRONTE. Incidente sulla SS 284: coinvolte due auto e una moto, quattro feriti. Grave un motociclista

È di quattro feriti, uno dei quali trasferito in elisoccorso all’ospedale San Marco di Catania, il bilancio del grave incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16 sulla strada statale 284 al km 11, tra Bronte e Maletto.

A scontrarsi, quasi frontalmente, una Skoda che procedeva verso Maletto, guidata da un randazzese, e una Fiat Punto che scendeva invece verso Bronte, con alla guida una signora di Maletto.

Nello scontro sono state coinvolte anche un’altra auto e uno scooter guidato da un 35enne di Bronte.

Il motociclista ha avuto la peggio, riportando diversi traumi e fratture. Per questo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

La signora è stata invece trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Bronte con ferite lievi, così come gli altri due coinvolti. Sul posto le ambulanze del 118 di Bronte, Maletto e Randazzo e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Randazzo che hanno eseguito i rilievi.

La strada statale 284 è rimasta chiusa per alcune ore.

Luigi Saitta Fonte “La Sicilia” del 19-07-2025