BRONTE TRUFFANO ACQUIRENTE ONLINE INVIANDO FINTA RICEVUTA DEL CORRIERE: DUE DENUNCIATI

Un ignaro 35enne di origini rumene infatti, speranzoso di risolvere con un limitato esborso economico il ripristino dell’airbag della propria autovettura, si è affidato alle lusinghe di un annuncio pubblicato su un noto portale di vendite on line nel quale l’inserzionista gli offriva la possibilità di acquistare, con 500 euro, il ricambio necessario alla riparazione della sua auto.

La vittima pertanto, ha prima contattato il venditore sull’utenza telefonica indicata nell’annuncio e dopo, come da accordi, ha effettuato il pagamento della somma pattuita non appena quest’ultimo gli aveva trasmesso tramite WhatsApp una fantomatica ricevuta del corriere che aveva preso in carico per la consegna il pacco agognato.

Inutile dire che l’acquirente, forse un po' troppo accomodante, ha aspettato invano la consegna del pacco optando infine, mestamente, per recarsi in caserma al fine di sporgere denuncia ai carabinieri di quanto accadutogli.

Gli accertamenti effettuati dai militari, poi, hanno loro consentito l’individuazione del titolare della carta prepagata sulla quale è stato effettuato il pagamento, nonché della donna titolare dell’utenza telefonica utilizzata per raggirare la vittima.