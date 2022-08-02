BRUCIANO STERPAGLIE, FUMO INVADE LA SUPERSTRADA SS121

Non fanno più notizie, purtroppo c'è da segnalare l' ennesimo incendio di sterpaglie di giornata nel nostro comprensorio.Un vasto incendio sta interessando un terreno incolto che costeggia un tratto...

Un vasto incendio sta interessando un terreno incolto che costeggia un tratto della superstrada 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente/Centro Commerciale in direzione Catania.

Ancora da chiarire le cause del rogo che si è sviluppato.

Le fiamme alte sono ben visibile dalla strada, che stanno provocando una densa colonna di fumo che ha invaso la superstrada ss121, creando dei rallentamenti

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco