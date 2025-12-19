Bruno salva un bagnante con il massaggio cardiaco: studente premiato dall’Ordine dei Medici di Catania

L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Catania ha premiato Bruno Turrisi, studente del quarto anno del liceo scientifico e linguistico "Principe Umberto di Savoia" che do...

L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Catania ha premiato Bruno Turrisi, studente del quarto anno del liceo scientifico e linguistico "Principe Umberto di Savoia" che dopo aver appreso le tecniche di primo soccorso frequentando il percorso di Biologia con curvatura biomedica organizzato dall'OMCeO etneo, nel giugno 2025 ha salvato un bagnante colto da malore, praticando il massaggio cardiaco.

L'Ordine ha quindi voluto premiare il giovane con una cerimonia svoltasi in sede, consegnandogli un attestato di benemerenza, il Codice deontologico per le professioni sanitarie e il tomo di Anatomia Umana, inviato direttamente dal professore Salvatore Castorina.

"Ringrazio l'Ordine dei medici di Catania per questo importante riconoscimento - ha detto Turrisi -Se sono stato in grado di effettuare il massaggio cardiaco salvando la vita al bagnante, è stato grazie al percorso di curvatura biomedica. Sarebbe bello se queste lezioni fossero intensificate nelle scuole, così che altri studenti possano imparare le tecniche di base di primo soccorso".

"È giunto all'ottavo anno l'impegno dell'OMCeO di Catania nello svolgimento, in cinque licei della provincia, dei percorsi di biologia con curvatura biomedica organizzati dal Ministero e dalla FNOMCeO - ha affermato Alfio Saggio, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri - si tratta di un percorso di orientamento e approfondimento delle competenze in ambito scientifico, mirato ad effettuare scelte universitarie consapevoli in ambito sanitario. Siamo felici che lo studente abbia partecipato attivamente al Percorso e che durante le lezioni abbia acquisito le competenze per effettuare il massaggio cardiaco".