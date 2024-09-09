BRUTTA SORPRESA IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA ALL’ISTITUTO "DON MILANI" DI PATERNÒ: LADRI RUBANO RAME E ALLAGANO LE CLASSI

Ritorno a scuola con sorpresa, questa mattina per genitori, studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Paternò. All'apertura della scuola, infatti, è stata scoperta l’irruzione di...

Ritorno a scuola con sorpresa, questa mattina per genitori, studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Paternò. All'apertura della scuola, infatti, è stata scoperta l’irruzione di ladri, che hanno causato gravi danni all’edificio scolastico.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sono introdotti nel plesso per sottrarre probabilmente alcuni pezzi di rame. Durante l'operazione, però, hanno rotto diversi tubi, provocando un allagamento nelle aule del pianterreno.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del furto e dei conseguenti danni. Intanto, la comunità scolastica esprime preoccupazione e indignazione per l'accaduto, auspicando una rapida risoluzione del caso e un tempestivo intervento per ripristinare gli ambienti scolastici, affinché gli alunni possano tornare a frequentare le lezioni in sicurezza. Ancora una volta, però, bisogna sottolineare come vengano presi di mira le scuole, sede della crescita culturale dei nostri figli. Un gesto ignobile che toglie tempo e spazi alle nuove generazioni. Inoltre, ora più che mai, è necessario che le amministrazioni tutelino questi beni, con l'installazione di telecamere e allarmi, in modo da rendere difficile la vita a chi vuole delinquere. Serve un cambio di passo, ora più che mai.