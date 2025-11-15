Bruxelles, studenti del Liceo Fermi di Paternò in visita al Parlamento Europeo

Bruxelles, 14 novembre - «Durante l'ultima sessione plenaria a Bruxelles, ho avuto il piacere di accogliere al Parlamento europeo una delegazione di più di 60 fra studenti e docenti del Liceo scientif...

Bruxelles, 14 novembre - «Durante l'ultima sessione plenaria a Bruxelles, ho avuto il piacere di accogliere al Parlamento europeo una delegazione di più di 60 fra studenti e docenti del Liceo scientifico "Enrico Fermi" di Paternò, impegnati in un percorso di educazione civica e conoscenza delle istituzioni.

Siamo stati felici di sostenere un’iniziativa di grande valore formativo, che avvicina i giovani al funzionamento dell’Unione europea e al ruolo che l’Italia vi svolge».

Così l’eurodeputato Marco Falcone, vice capodelegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento europeo, a proposito della visita della folta delegazione di studenti paternesi del Liceo "Fermi" a Bruxelles.

«Ho incoraggiato i giovani paternesi - ha aggiunto - a proseguire nel loro cammino di studio e partecipazione, facendo una ricognizione sul funzionamento del Parlamento e del sistema politico UE.

Investire nella consapevolezza civica delle nuove generazioni significa rafforzare la nostra democrazia e costruire un’Italia e un’Europa più forti. Un ringraziamento al dirigente Walter Aloisi e ai docenti Alfina Anna Scarcella, Carmelo Santangelo, Rosa Anna Oliveri, Rossella Maria Cavallaro».