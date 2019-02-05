BUCHE IN AUTOSTRADA, CHIUSA L’A18 TRA ROCCALUMERA E GIARDINI IN DIREZIONE MESSINA

Nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito delle forti piogge, si sono formate numerose buche con maggiori evidenze nel tratto in corrispondenza della frana di Letojanni.Il CAS, per motivi di sicurezza v...

Nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito delle forti piogge, si sono formate numerose buche con maggiori evidenze nel tratto in corrispondenza della frana di Letojanni.

Il CAS, per motivi di sicurezza viaria, ha deciso in sintonia con la Polizia Stradale di precludere temporaneamente la viabilità nella <carreggiata mare> della tratta Roccalumera e Giardini Naxos, istituendo l’uscita obbligatoria per tutti i mezzi provenienti da Catania e diretti a Messina, allo Svincolo di Giardini Naxos con rientro in autostrada dallo Svincolo di Roccalumera.

Sui luoghi sono presenti – fin da ieri pomeriggio – le squadre di pronto intervento del Consorzio e quelle alla assistenza al Traffico e viabilità, nonché la Polstrada dei Distaccamenti della A18, e mezzi di soccorso.

Si coglie l’occasione per evidenziare che il CAS aveva già dato avvio ai lavori di pavimentazione – previsti nell’Accordo Quadro annuale – in entrambe le direzioni di marcia della intera tratta da Messina/Tremestieri a S.Gregorio/Catania, purtroppo sospesi per le improvvise avverse condizioni meteo.