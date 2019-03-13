Bufala Facebook “Questo messaggio è per informare tutti i nostri utenti…”

Sta girando davvero tanto in questi minuti una catena Facebook che inizia con il messaggio “Questo messaggio è per informare tutti i nostri utenti”, con cui si alimenta una bufala in merito ai problem...

Sta girando davvero tanto in questi minuti una catena Facebook che inizia con il messaggio “Questo messaggio è per informare tutti i nostri utenti”, con cui si alimenta una bufala in merito ai problemi che sono occorsi al social network il 13 marzo. Si tratta a tutti gli effetti di una fake news, secondo quanto riportato anche da bufale.net

Si invitano gli utenti a diffondere una catena che esordisce con “Questo messaggio è per informare tutti i nostri utenti”, dando vita a disinformazione pura sul motivo per il quale Facebook non funziona nemmeno in questi minuti. Questo il testo del messaggio in questione che sta traendo in inganno tutti:

“Questo messaggio è per informare tutti i nostri utenti che i nostri server sono stati molto occupati di recente, quindi ti chiediamo di aiutarti a risolvere questo problema. Chiedi agli utenti attivi di inoltrare questo messaggio a tutti quelli presenti nell’elenco dei contatti per confermare gli utenti attivi di Facebook Se non invii questo messaggio a tutti i tuoi contatti su Facebook, il tuo account rimarrà inattivo con il risultato di perdere tutto il tuo contenuto. Trasferisci questo messaggio. Lo smartphone verrà aggiornato entro le prossime 24 ore e avrà un nuovo design e un nuovo colore per la chat. Aggiorneremo per Facebook da s Ah 23:00 Mads.any alle 05:00 in questo Aleom.ama non ha inviato questo a tutti i contatti si annulla l’aggiornamento e non avrà la possibilità di chattare con i tuoi messaggi di Facebook”.

Insomma, diffidate della catena Facebook che inizia con “Questo messaggio è per informare tutti i nostri utenti”, in quanto i problemi Facebook del 13 marzo non sono determinati in alcun modo da un presunto intasamento dei server come potrete facilmente immaginare.