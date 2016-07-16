BUFALA IL MESSAGGIO VIRUS CON LA FOTO DEL BAMBINO E IL BRACCIALETTO DI SOLIDARIETÀ IN FRANCESE PER LE VITTIME DEGLI ATTENTATI
È una bufala il messaggio che sta circolando in queste ore in rete,questo il testo:
Sta girando in rete una foto con un bambino che ha un braccialetto dove è scritta una frase in francese di solidarietà per le vittime degli attentati.
Non cliccare sulla foto ne' aprirlo perché contiene un virus che ruba tutti i dati e poi brucia l'hard disk.
Informa tutti i tuoi amici. ATTENZIONE." in realtà si tratta di una bufala,Lo stesso messaggio era già circolato a Gennaio dopo l'attentato a Parigi.
Tuttavia vi invitiamo a prestare attenzione e a non cliccare su nessun link".Gli hacker sono soliti sfruttare i grandi eventi mediatici per veicolare nuovi virus.
Anche se il messaggio non contiene nessun virus,link dannosi potrebbero comunque circolare in altre forme, sfruttando il clamore mediatico intorno agli attentati.