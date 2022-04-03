BUFERA AD AMICI, ALESSANDRA CELENTANO: "NUNZIO PARLA MALE? È SICILIANO"

Scoppia la polemica ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Mediaset. Durante l'ultima puntata, Alessandra Celentano ha avuto una discussione con il ballerino Nunzio Stancamp...

Scoppia la polemica ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Mediaset. Durante l'ultima puntata, Alessandra Celentano ha avuto una discussione con il ballerino Nunzio Stancampiano, 19enne di Adrano, finalista ai Campionati Europei di ballo latino americano del 2019.

La maestra, dopo l'esibizione del giovane talento seguito da Raimondo Todaro, ha voluto sottolineare il suo accento siciliano ma la sua battuta è stata molto infelice.

"Io Lo voglio bene!", ha detto la Celentano, provando ad imitare Nunzio e facendo notare che il 18enne non parla un italiano perfetto. Maria De Filippi che ha subito capito la gaffe, le ha sottolineato la frase infelice ma la Celentano ha rincarato la dose: "Ma parla così perché è siciliano".

Maria De Filippi a quel punto ha deciso di difendere il popolo siciliano, affermando: "Dalla Sicilia vengono grandi artisti, scrittori". La Celentano, accortasi dell’errore, ha cercato di mettere una pietra sopra dicendo di amare la Sicilia.

Le parole della maestra, nipote di Adriano, hanno però fatto divampare una polemica inarrestabile sui social.