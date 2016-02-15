Bug -iPhone si blocca se si imposta la data 1 gennaio 1970
A cura di Redazione
15 febbraio 2016 20:06
Sul SITO APPLE potete vedere la conferma dell’esistenza di tale bug. Ovviamente l’azienda di Cupertino sta già lavorando per risolvere questo problema in un prossimo aggiornamento di iOS. Il bug in questione blocca completamente il dispositivo, se la data su di esso viene impostata manualmente ad un qualsiasi giorno antecedente a maggio 1970. Una volta bloccato, il dispositivo dev’essere portato in assistenza da Apple per essere sbloccato