Si chiude un anno e come sempre si tirano le somme.

Un anno di cambiamenti, sia per il nostro sito sia per Paternò, iniziato con la paura che non tutto andasse per il verso giusto. Ma andiamo con ordine; Paternò è stato interessato dal rinnovo dell'amministrazione. Sappiamo tutti come è andata, Nino Naso ha meritatamente sbaragliato gli avversari, e i primi sei mesi, nonostante le tante difficoltà, hanno portato dei significativi cambiamenti, a cui dovrà dare seguito, in questo nuovo anno. A volte basta poco per dare un segnale, e sinceramente, qualcosa sembra muoversi.

Al sindaco, ai suoi collaboratori, e a tutti coloro impegnati nella vita politica di questo paese, facciamo un augurio di buon lavoro. Di un lavoro che porti qualcosa di buono a tutta la comunità, ultimamente attraversata da gravi problemi di lavoro, economici e da una relativa perdita di valori.

Passiamo al sito. Ricevere l'eredità ricevuta da un serio professionista come Anthony Distefano non era facile, ho accettato la sfida con entusiasmo, e con la consapevolezza di dover dare il meglio di me stesso per cercare di continuare un'opera iniziata bene.

I numeri ci hanno dato ragione, come si vede dal grafico, 23% in più di utenti, 44% in più di sessioni aperte, con un passaggio da 1.400.000 a oltre 2 milioni di

BUON 2018 da www.95047.it

sessioni in un anno.

Numeri impressionanti conditi dal boom avuto l'indomani delle elezioni con oltre 50.000 visitatori in un solo giorno. Infine dalla diretta dello sparo di Santa Barbara, visto da oltre 15.000 persone, e con oltre 400 utenti in diretta contemporanea.

Nel 2018 cercheremo anche noi di migliorare alcune cose per darvi ancora un servizio migliore. Vi auguro un 2018 in cui avvenga ciò che sperate, e che i vostri sogni si avverino.

Lo speriamo, per Noi, per Voi, e per tutti coloro che nell'ultimo anno hanno avuto problemi di lavoro, di salute, o altro. Buon 2018 dall'editore, e da tutta la nostra redazione.

IL DIRETTORE Luigi Saitta