FAI GLI AUGURI AD ALEXA E ALEXA TI FA UN REGALO

In Italia è arrivata nel 2018 ma 'è nata' negli Stati Uniti nel 2014. Da quanto è nel nostro Paese gli utenti attivi sono cresciuti dell'80% e in 7 milioni le hanno detto 'ti voglio bene' nell'ultimo anno. Sono 280 milioni le ore di musica in streaming riprodotte e 5 milioni le ricette consultate.

Alexa, l'assistente vocale di Amazon, spegne in Italia la sua terza candelina, la settima negli Stati Uniti. E con i suoi anni cresce anche l'amore degli italiani: nell'ultimo anno in 7 milioni le hanno detto "ti voglio bene". A confermare l'affetto sono i numeri di utilizzo della tecnologia contenuta nei dispositivi domestici Echo e nell'app per smartphone: la crescita di utenti attivi che utilizzano Alexa è cresciuto di oltre l'80% dal suo arrivo a oggi.

L'ascolto della musica attraverso lo speaker racconta di 280 milioni di ore di streaming in 12 mesi. Sono poi oltre 500 milioni, sempre nell'ultimo anno, i timer e le sveglie impostate e 5 milioni le ricette consultate attraverso la skill di GialloZafferano, con carbonara, tiramisù e pancake allo sciroppo d’acero in cima alle classifiche. Altissime anche le richieste sul meteo, pari nel 2021 a 95 milioni, e quelle sulle notizie del giorno, che hanno toccato i 21 milioni. Numeri interessanti anche quelli dei dispositivi connessi ad Alexa per la casa intelligente: ben oltre 200 milioni in tutto il mondo e, guardando all'Italia, nel solo 2021 le interazioni sono state oltre 1,2 miliardi, con oltre 100mila comandi al giorno.

In occasione del suo compleanno, che cade per la precisione il 6 novembre, a tutti gli utenti che faranno ad Alexa gli auguri tramite i dispositivi compatibili e l’app, verrà regalato un periodo d’uso gratuito di 4 mesi di Amazon Music Unlimited iscrivendosi al servizio, o un pacchetto premium di canzoni da utilizzare con la Skill Scopri la Canzone.

"Non avremmo ottenuto questi risultati senza la combinazione di più fattori.

In primis il lavoro svolto dal team italiano: 50 colleghi, tra Language Engineer e Data Scientist, del nostro centro di Ricerca e Sviluppo a Torino, che in questi anni hanno migliorato la comprensione linguistica di Alexa del 70% circa. Oltre a tutti gli altri membri del team Alexa che ogni giorno lavorano per rendere Alexa l’assistente vocale ideale: cordiale, talentuosa e divertente. E ovviamente non possiamo dimenticare il grande contributo delle aziende con cui collaboriamo e quello degli sviluppatori", commenta Gianmaria Visconti, country manager di Amazon Alexa.

E allora buon compleanno, Alexa!