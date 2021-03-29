95047

BUON ESORDIO DELLE RACCHETTE PATERNO' DI BADMINTON AL CAMPIONATO DI SERIE B

Con la prima giornata di Serie B è' iniziato ieri il  Campionato Italiano a Squadre, che ha visto incontrarsi dodici formazioni suddivisi in  quattro raggruppamenti.Nel gruppo 4, in una match combattu...

A cura di Redazione Redazione
29 marzo 2021 13:58
BUON ESORDIO DELLE RACCHETTE PATERNO' DI BADMINTON AL CAMPIONATO DI SERIE B -
News
Sport
Condividi

Con la prima giornata di Serie B è' iniziato ieri il  Campionato Italiano a Squadre, che ha visto incontrarsi dodici formazioni suddivisi in  quattro raggruppamenti.

Nel gruppo 4, in una match combattuto la vittoria per 3-2 è andata ai debuttanti del Città di Palermo che hanno sconfitto Le Racchette Paternò

Soddisfatto del risultato, il Maestro Vincenzo Pappalardo della sua squadra composta da Sabrina e Rosario Scelfo, Signorello Giuseppe, Fallica Giorgia e Pappalardo Giulia Rosa per le buone prestazioni. Un grazie, conclude il Maestro Pappalardo anche all'assistente Covid Andrea Mola, dando appuntamento per la seconda giornata che si svolgerà il 10/11 Aprile 2021.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047