BUON ESORDIO DELLE RACCHETTE PATERNO' DI BADMINTON AL CAMPIONATO DI SERIE B
Con la prima giornata di Serie B è' iniziato ieri il Campionato Italiano a Squadre, che ha visto incontrarsi dodici formazioni suddivisi in quattro raggruppamenti.Nel gruppo 4, in una match combattu...
Con la prima giornata di Serie B è' iniziato ieri il Campionato Italiano a Squadre, che ha visto incontrarsi dodici formazioni suddivisi in quattro raggruppamenti.
Nel gruppo 4, in una match combattuto la vittoria per 3-2 è andata ai debuttanti del Città di Palermo che hanno sconfitto Le Racchette Paternò
Soddisfatto del risultato, il Maestro Vincenzo Pappalardo della sua squadra composta da Sabrina e Rosario Scelfo, Signorello Giuseppe, Fallica Giorgia e Pappalardo Giulia Rosa per le buone prestazioni. Un grazie, conclude il Maestro Pappalardo anche all'assistente Covid Andrea Mola, dando appuntamento per la seconda giornata che si svolgerà il 10/11 Aprile 2021.