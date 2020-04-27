BUONI SCUOLA FORSE LA SVOLTA, PREDISPOSTI I PAGAMENTI

Forse arriva la buona notizia per tutti coloro che aspettavano il pagamento dei buoni scuola relativi agli anni 2014-2015 e 2015-2016.Dopo ripetute sollecitazioni, Salvo Pogliese, sindaco della Città...

Dopo ripetute sollecitazioni, Salvo Pogliese, sindaco della Città Metropolitana di Catania che deve erogare i buoni e che è stato tirato in ballo da noi, dopo il blocco dei pagamenti avvenuto lo scorso 17 marzo in piena emergenza covid. Lo stesso Pogliese, dopo un incontro avvenuto lo scorso 9 aprile, ci aveva informato che i pagamenti sarebbero stati fatti tramite iban in tempi celeri. Dalle ultime dichiarazioni di Pogliese, sembra che da questa settimana le poche domande avvenute tramite iban dovrebbero andare in pagamento.

La richiesta si può ancora fare mandando una mail con iban e codice fiscale a [email protected]

Inoltre, da martedì 5 maggio, dovrebbero essere affissi negli sportelli bancari Unicredit, gli elenchi degli utenti che non hanno comunicato l’iban e che avranno il pagamento agli sportelli in maniera scaglionata per non creare assembramenti.

L’iban si può ancora comunicare e restiamo in attesa delle vostre segnalazioni, per sapere se quanto comunicato viene rispettato.

Dalle affermazioni di Pogliese, tra questa settimana e la prossima, dovrebbero arrivare i primi soldi sui conti correnti.