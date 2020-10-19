BURIONI: "AUMENTANO I RICOVERI , INVERTIRE TENDENZA O SONO GUAI"

"Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai". Roberto Burioni commenta così, su Twitter, i dati odierni relativi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il virologo de...

"Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai". Roberto Burioni commenta così, su Twitter, i dati odierni relativi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il virologo dell'Università San Raffaele in particolare fa riferimento a "+ 545 ricoverati e +47 in terapia intensiva anche oggi". I nuovi casi da ieri sono stati oltre 9300. Burioni, in un altro messaggio, manifesta preoccupazione per le difficoltà di tracciamento denunciate dall'Ats Milano: "Non va bene".

Sono 362 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 7.019 gli attuali positivi e passano a 593 i ricoverati in ospedale con un incremento di 30 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 72 si trovano in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 521 i ricoveri in regime ordinario, 28 in più di ieri. Sono 6.426 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 3252 ieri erano stati 6390.

Anche oggi si registrano nuove vittime, sono 3 i decessi che portano il totale a 368. I guariti sono 130.