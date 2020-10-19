95047

BURIONI: "AUMENTANO I RICOVERI , INVERTIRE TENDENZA O SONO GUAI"

"Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai". Roberto Burioni commenta così, su Twitter, i dati odierni relativi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il virologo de...

19 ottobre 2020 19:11
"Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai". Roberto Burioni commenta così, su Twitter, i dati odierni relativi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il virologo dell'Università San Raffaele in particolare fa riferimento a "+ 545 ricoverati e +47 in terapia intensiva anche oggi". I nuovi casi da ieri sono stati oltre 9300. Burioni, in un altro messaggio, manifesta preoccupazione per le difficoltà di tracciamento denunciate dall'Ats Milano: "Non va bene".

Sono 362 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 7.019 gli attuali positivi e passano a 593 i ricoverati in ospedale con un incremento di 30 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 72 si trovano in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 521 i ricoveri in regime ordinario, 28 in più di ieri. Sono 6.426 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 3252 ieri erano stati 6390.
Anche oggi si registrano nuove vittime, sono 3 i decessi che portano il totale a 368. I guariti sono 130.

+ 545 ricoverati e +47 in terapia intensiva anche oggi. Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai.

— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 19, 2020

