BUS INVASO DAL FUMO SULL'A18, PAURA PER 50 TURISTI

Brutta avventura per 50 turisti a bordo di un autobus turistico oggi pomeriggio sull’autostrada A18, e precisamene tra Giarre ed Acireale. Il mezzo durante la marcia ha iniziato a prendere fuoco nel vano motore. Grazie alla prontezza del conducente, accortosi dell’avaria, ha fermato subito il mezzo facendo scendere e mettere in salvo i turisti.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e della Polizia Stradale.