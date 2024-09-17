BUS SI SCHIANTA IN PERÙ, '6 ITALIANI TRA LE DECINE DI FERITI GRAVI'

Una ventina di turisti, fra i quali sei italiani, sono rimasti gravemente feriti in Perù quando il loro autobus si è schiantato mentre scendeva dall'antica cittadella Inca di Machu Picchu, ha detto la...

Una ventina di turisti, fra i quali sei italiani, sono rimasti gravemente feriti in Perù quando il loro autobus si è schiantato mentre scendeva dall'antica cittadella Inca di Machu Picchu, ha detto la polizia locale.

Sono ricoverati a Cuzco con fratture multiple.

L'autista avrebbe perso il controllo e il mezzo è precipitato fuori dalla strada di montagna a zig-zag che collega il sito storico con la città turistica di Aguas Calientes, cadendo per circa 15 metri. "Abbiamo 30 turisti feriti: sono stati tutti portati a Cusco", ha detto un funzionario di polizia peruviana.

Subito dopo l'incidente, le autorità e i residenti locali sono accorsi in aiuto dei turisti per aiutarli a raggiungere il centro sanitario della città.

Oltre agli italiani, tra i feriti anche cileni e guatemaltechi, cinque cittadini messicani, due giapponesi e un cinese. La polizia ha aperto un'indagine sull'incidente.

L'Ambasciata d'Italia a Lima, in stretto contatto con il Ministero degli Esteri e con le autorità locali, si è subito attivata per fornire la massima assistenza consolare ai turisti italiani coinvolti nell'incidente e ai loro familiari, dicono all'ANSA fonti della Farnesina.