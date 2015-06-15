Busetta ricomincia dal Real Paternò

La formazione del presidente Mazzamuto è fresca di salto nel campionato di Promozione

95047.it Ricominciare a 74 anni (mica male davvero) dal Real Paternò. Mancano solo i dettagli ma il matrimonio calcistico tra mister Angelo Busetta e la compagine del presidente Mazzamuto fresca promossa nel campionato di Promozione è ormai da ritenersi ufficiale. La formazione rossoazzurra riparte, dunque, da dove aveva lasciato: ovvero, con tanto entusiasmo. Il campionato di Promozione è già cosa diversa e insidiosa rispetto alle categorie inferiori ed il tecnico paternese è chiamato a dare il proprio imprinting di esperienza alla causa.

“Il presidente mi è sembrato parecchio motivato - spiega mister Busetta - e questo fa bene all’ambiente. Da parte nostra, punteremo soprattutto sui giocatori paternesi anche se qualcosa fuori, qualche “top player” di categoria, lo andremo a prendere. Per il resto, gli obiettivi sono già fissati: mantenere la categoria e divertirci. Avremo fatto questo avremmo abbondantemente raggiunto il nostro scopo”.