CADAVERE DI UN GIOVANE TROVATO IN STRADA A MESSINA: ACCANTO AL CORPO L’ARMA CHE LO HA UCCISO
Si chiama Michele Lanfranchi, 19 anni, con precedenti per spaccio di droga, il giovane il cui cadavere è stato trovato la scorsa notte in una strada del rione Giostra a Messina.
La vittima presentava una ferita d'arma da fuoco al collo; l'arma è stata trovata accanto al corpo.
Quest'ultima circostanza non fa escludere altre ipotesi oltre a quella dell'omicidio che era stata indicata dagli stessi investigatori della squadra mobile.
Il giovane, secondo la polizia, potrebbe infatti essersi suicidato o essere rimasto vittima di un colpo partito per sbaglio. Decisiva sarà la perizia dattiloscopica e balistica sull'arma.