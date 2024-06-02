95047

CADAVERE DI UN GIOVANE TROVATO IN STRADA A MESSINA: ACCANTO AL CORPO L’ARMA CHE LO HA UCCISO

Si chiama Michele Lanfranchi, 19 anni, con precedenti per spaccio di droga, il giovane il cui cadavere è stato trovato la scorsa notte in una strada del rione Giostra a Messina.La vittima presentava u...

A cura di Redazione Redazione
02 giugno 2024 13:46
CADAVERE DI UN GIOVANE TROVATO IN STRADA A MESSINA: ACCANTO AL CORPO L’ARMA CHE LO HA UCCISO -
Dintorni
Condividi

Si chiama Michele Lanfranchi, 19 anni, con precedenti per spaccio di droga, il giovane il cui cadavere è stato trovato la scorsa notte in una strada del rione Giostra a Messina.

La vittima presentava una ferita d'arma da fuoco al collo; l'arma è stata trovata accanto al corpo.

Quest'ultima circostanza non fa escludere altre ipotesi oltre a quella dell'omicidio che era stata indicata dagli stessi investigatori della squadra mobile.

Il giovane, secondo la polizia, potrebbe infatti essersi suicidato o essere rimasto vittima di un colpo partito per sbaglio. Decisiva sarà la perizia dattiloscopica e balistica sull'arma.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047