CADE CANADAIR A LINGUAGLOSSA, DUE MORTI

Durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo in località monte Calcinera in agro di Linguaglossa (CT) un velivolo Canadair CL415 dei Vigili del Fuoco ha toccato il crinale della collina , avvitandosi su se stesso e incendiandosi.

Il personale forestale presente sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo è intervenuto nell'immediatezza, ma nulla è stato possibile fare a causa del violento incendio generato dal carburante a bordo del velivolo.

Le squadre di soccorso non hanno potuto che constatare la morte dei due piloti.

Il velivolo, avente sigla CAN28, era decollato dall'aeroporto di Lamezia Terme , base operativa per il sud Italia per tali aerei antincendio.

La zona, disseminata di rottami, è fortemente presidiata ed è interdetta al transito di persone non autorizzate.

Alle famiglie dei piloti e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco vadano le fraterne condoglianze a nome del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana e del personale tutto.