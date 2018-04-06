Cade elicottero Marina, morto un militare Catanese

Si tratta dello specialista di volo Andrea Fazio. L'aeromobile è precipitato nel Mediterraneo centrale durante una esercitazione notturna.Nella tarda serata di ieri - viene spiegato dalla Marina - un...

Nella tarda serata di ieri - viene spiegato dalla Marina - un elicottero SH 212 di Nave Borsini, del dispositivo Mare Sicuro in Mediterraneo centrale, è caduto in mare in prossimità dell'unita per cause in corso di accertamento'. 'Tutti e cinque gli occupanti del mezzo sono stati prontamente recuperati dai mezzi della nave. Quattro di loro sono in buone condizioni, mentre lo specialista di volo, C1^cl.

Andrea Fazio, recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo di Nave Borsini nel corso delle operazioni di rianimazione. I famigliari del militare, effettivo presso il secondo Gruppo Elicotteri di Stanza a Catania sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico e spirituale. Altre unità della Marina Militare sono accorse in assistenza a Nave Borsini nella zona dell'ammaraggio'.