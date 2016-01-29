Cade il numero legale sui servizi esterni ai cimiteri

Votato ieri sera l’affrancamento dei terreni: poi, l’incomprensibile abbandono dall’aula da parte di alcuni consiglieri (Nella foto di repertorio, alcuni volontari ripuliscono un viale del cimitero monumentale)

95047.it Via libera del consiglio comunale all’affrancamento dei terreni. Il voto dell’assise permetterà di arrivare ad una riduzione del carico fiscale sulle cessioni: argomento tecnico ma che pesa, anch’esso, sulla quotidianità dei cittadini.

Ben più di qualche dubbio lo ha lasciato, invece, la caduta del numero legato sul voto alla mozione che prevedeva l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali. Un punto che era stato condiviso anche dall’amministrazione comunale. Ore e ore di sopralluoghi ai cimiteri da parte della commissione preposta e successivi incontri tra le mura del palazzo comunale con relativa consapevolezza che il Comune (per carenza di mezzi e risorse) non ce la può fare. Ma ieri sera, come detto, la caduta del numero legale sulla mozione di indirizzo alla esternalizzazione dei servizi. Che senso ha?