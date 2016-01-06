Cade il Real, Fcd Paternò a valanga, San Biagio corsaro

Tutti i risultati dell’Epifania calcistica paternese

95047.it Tra il campionato di Promozione e quello di Terza Categoria, è stata una giornata di campionato in chiaro-scuro quella che ha caratterizzato le formazioni paternesi.

Partiamo dal Real Paternò che nel Girone C di Promozione affrontava la capolista Biancavilla: ad imporsi, alla fine, sono stati i padroni di casa che si sono imposti con un netto 4-1. I biancavillesi si confermano, dunque, al comando della classifica e rossoazzurri che proseguono nel loro cammino: l’obiettivo resta la salvezza.

In Terza Categoria, vincono entrambe le formazioni paternesi. Fcd Paternò che resta saldamente al comando della graduatoria dopo il 7-1 inflitto al malcapitato Mineo. Una vittoria che porta in cascina non solo tre punti ma anche la prima vera fuga di stagione: il Piano Tavola (secondo in classifica) ha infatti impattato 2-2. E domenica alle 18 c’è proprio il big-match che metterà di fronte le prime due della classe. Bella vittoria anche per il San Biagio che ha sbancato il campo del Camporotondo con un perentorio 3-0 cogliendo, così, tre punti pesantissimi.