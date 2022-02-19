CADE IN BICI NEI PRESSI PONTE BARCA INTERVIENE ELISOCCORSO

FLASHUn uomo di 55 anni nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 Febbraio, è caduto sull’asfalto mentre era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la strada provinciale 15 nei pressi di Ponte...

Un uomo di 55 anni nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 Febbraio, è caduto sull’asfalto mentre era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la strada provinciale 15 nei pressi di Ponte Barca.

Ignoti i motivi della caduta, se accidentale o se causata da un malore, avvenuta intorno alle 15

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni suoi compagni.

Sul posto sono così arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso all’uomo, prima di affidarlo nelle mani degli operatori dell’elisoccorso, che nel frattempo si erano alzati in volo da Catania

L’uomo è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale Policlinico di Catania.

Insieme a loro anche la Polizia Municipale di Paternò che hanno regolato la circolazione per permettere le operazioni di soccorso e hanno raccolto elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

