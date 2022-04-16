CADE PALO LUCE DURANTE PROCESSIONE DEL VENERDI SANTO A PAPLRMO , DONNA FERITA
Un palo della luce è caduto ed una donna è rimasta ferita durante la processione del venerdì santo a Palermo.
L'incidente è accaduto in via Paruta all'angolo con via Santa Venera, nel rione Mezzomonreale Villa Tasca, vicino la chiesa di San Basilio.
Immediato l'intervento di carabinieri e ambulanza che hanno portato la donna al vicino ospedale Ingrassia in codice rosso. Secondo le prime informazioni sarebbe stata stata colpita dal palo alle spalle ma non sarebbe in pericolo di vita.
Sono in corso accertamenti per accertare le cause dell'incidente.