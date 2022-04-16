CADE PALO LUCE DURANTE PROCESSIONE DEL VENERDI SANTO A PAPLRMO , DONNA FERITA

Un palo della luce è caduto ed una donna è rimasta ferita durante la processione del venerdì santo a Palermo.L'incidente è accaduto in via Paruta all'angolo con via Santa Venera, nel rione Mezzomonrea...

A cura di Redazione 16 aprile 2022 08:34

